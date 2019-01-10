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10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В Мариуполе повесилась украинская полицейская

Сотрудницу Главного управления Нацполиции в Донецкой области нашли повешенной в Мариуполе, дело расследуется как самоубийство, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.

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“Подтверждаю. Областного главка полиции сотрудница”, – сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, нашли ли повешенной сотрудницу полиции в Мариуполе.

“Сейчас начато досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой самоубийство”, – сообщили в управлении.

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