10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
Донбасс, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В Мариуполе повесилась украинская полицейская
Сотрудницу Главного управления Нацполиции в Донецкой области нашли повешенной в Мариуполе, дело расследуется как самоубийство, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.
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“Подтверждаю. Областного главка полиции сотрудница”, – сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, нашли ли повешенной сотрудницу полиции в Мариуполе.
“Сейчас начато досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой самоубийство”, – сообщили в управлении.
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18:03 10 январяСчётная палата: Инвестиций в Севастополь нет, цены растут без конкуренции
17:21 10 январяНа форуме «ПолитНавигатора» появился строгий модератор
16:43 10 январяЗа сбыт фальшивых лекарств через интернет в России будут сажать на 8-12 лет
16:40 10 январяМалолетних детей в России будут искать по сигналу с мобильника
16:30 10 январяВ России спорят об отмене запрета рекламы пива
16:18 10 январяС территории Украины будет нанесен генетический удар по России
14:50 10 январяВ Киеве жалуются, что дело Скрипалей пошло на пользу России
13:57 10 января«Единая Россия» решила споить сторонников Навального
13:41 10 январяРоссия дала понять, что США не место в Чёрном море – киевский эксперт
12:54 10 январяВ Киеве признали, что американские корабли не хотят подставляться под русские ракеты
11:04 10 январяЖелающим свалить на Запад предложили обязательную отработку
9:45 10 января«Труба для Украины будет выключена» – Ганапольский пугает Киев литовским сценарием
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