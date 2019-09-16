В Мариуполе расстреляли в упор бывшего бойца ДНР

16.09.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

В Мариуполе неизвестные расстреляли выпущенного под домашний арест местного жителя, воевавшего на стороне ДНР Романа Джумаева.

Об этом сообщает местный сайт «0629», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По информации ресурса, сегодня, 16 сентября в 11:36 на ул. Воинов-освободителей в Левобережном районе Мариуполя неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные ранения. Мужчина скончался до приезда «скорой».

Отмечается, что Джумаев принимал участие в боях на стороне ДНР, сражался за донецкий аэропорт, а в позапрошлом году попытался проехать через КПВВ «Марьинка» в Мариуполь к родственникам, где и был задержан. Недавно суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Происшествие прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.

«Нам тут говорили про обмен всех на всех – вот, пожалуйста, сегодня в Мариуполе расстрелян бывший боец ДНР Роман Джумаев. Просто подошли и в упор выпустили в него очередь. Он под домашним арестом был. Это к вопросу об обмене всех на всех – они просто истребляют этих людей! Ранее убили российского гражданина Иванова в львовской тюрьме, все знают, что убили. Просто убивают, а потом говорят: мы же хотим поменяться», – заявил Корнилов в эфире телеканала «Россия-1».

В соцсетях опубликовано видео, где мать погибшего плачет у подъезда. Также сообщается что медикам пришлось оказывать помощь бабушке Джумаева.

На место прибыла следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия.

«В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что около 11.30 неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл – застрелили. Предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Известно, что пострадавший привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Обстоятельства убийства устанавливаются», – сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также правоохранители обнародовали приметы подозреваемого: «возраст 30-40 лет, рост примерно 180 см, телосложение среднее, спортивное, одет в черные брюки и черную футболку».