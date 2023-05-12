В Мариуполе разбили бюст Ленина, восстановленный горожанами

Игорь Шаповалов .  
12.05.2023 00:47
  (Мск) , Мариуполь
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Вандализм, Дзен, Мариуполь, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина


В Мариуполе неизвестные вандалы разбили бюст Ленина, установленный местными жителями.

Об этом журналистам рассказал мэр города Олег Моргун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Мариуполе неизвестные вандалы разбили бюст Ленина, установленный местными жителями. Об этом журналистам рассказал...

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Отмечается, что сразу после освобождения города от ВСУ бюст был возвращён на постамент в горсаду. Неизвестные вандалы сломали Ленину лицо.

«Несколько месяцев назад местные жители принесли бюст Ленина и поставили на старый постамент, и вот, сколько времени он простоял. Сегодня кто-то его разбил», – возмутился Моргун.

Местная полиция пока никак не комментирует произошедшее.

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