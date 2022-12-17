В Мариуполе резко уменьшилось количество заукраинцев

Если ещё в 2015 году проукраински настроена была лишь пятая часть населения Мариуполя, то к 2022 году такие люди якобы составляли уже большинство.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила главный редактор проукраинского пропагандистского сайта 0629 Анна Мурлыкина, покинувшая Мариуполь уже на второй день начала СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом на начало полномасштабного наступления количество людей, которые поддерживали Украину, было большее, чем тех, кто не поддерживал. В этом своём заявлении я опираюсь не на чувства, а на исследования. Социсследование проводила городская власть Мариуполя, они эту социологию проводили постоянно, раз в квартал, для себя. Они её не публиковали. Однако во время одного из интервью городской голова Вадим Бойченко мне говорил об этом вот что. Когда в 2015 году они с командой «Метинвеста» выиграли выборы, и он пришёл к власти в городе, то около 80 процентов человек поддерживали Россию, и это было ужасно. Я думаю, что именно этим он объяснял своё молчание в отношении каких-то проукраинских лозунгов, заявлений, дистанцировался от патриотических учреждений, пытался понравиться своей электоральной аудитории», – вспоминает Мурлыкина.

Однако, по её словам, за 8 лет удалось вдвое сократить количество сторонников России и втрое увеличить число заукраинцев.

«Последний опрос показал совершенно иную картину. То есть эти годы, начиная с 2014-2015 года, они не прошли зря, и около 60 процентов населения Мариуполя поддерживали Украину. Это социология на начало 2022 года. Считаю, что это очень важно. И известно, что значительная часть этих людей уехала с середины марта до конца апреля, когда более или менее безопасно можно было выезжать из города, а осталась в большинстве та часть людей, которые или какая разница, под какими флагами жить, лишь бы никуда не уезжать, не решать никаких проблем и ждать, пока не придёт какая-то сильная рука и всё за тебя решит, или яркие сторонники, поклонники РФ», – рассказала пропагандистка.