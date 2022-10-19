В Мариуполе снесли мемориал, популяризирующий фальшивку о «голодоморе-геноциде»

19.10.2022  17:43 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Дзен, Мариуполь, Россия


В Мариуполе демонтировали установленный бандеровским режимом памятный знак жертвам «голодомора-геноцида» – так власти Украины трактуют голод 1932-33 годов, якобы устроенный Кремлем с целью подавления сепаратистских настроений в УССР.

Присутствовавший при демонтаже и.о. заведующего кафедрой политологии ДонНУ, кандидат исторических наук Артём Бобровский отметил, что власти Украины манипулируют историей трагических событий с целью разжигания ненависти к России.

В Мариуполе демонтировали установленный бандеровским режимом памятный знак жертвам «голодомора-геноцида» – так власти Украины...

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«В соответствии с историческими источниками, голод охватывал южные регионы России, а потом и Советского Союза каждые несколько десятков лет. Наиболее пострадала от голода 1932-33 годов совсем не Украина и не Донбасс – наиболее пострадали Казахстан, Поволжье, Северный Кавказ. Украина стоит на предпоследнем месте по количеству пострадавших на общее количество населения в регионе», – сказал Бобровский.

Представитель центрального штаба общественной организации «Молодая Республика» Евгения Кротова подчеркнула, что речи о войне с памятниками нет, имеет место лишь демонтаж символа дезинформации.

«Мы сносим не памятник, а символ политического дезинформирования… Преподавая историю Украины, нам навязывали идею «геноцида» и «голодомора». Никто в учебниках, и никто из преподавателей не описывал то, что было на самом деле. К сожалению, все это скрывалось не только школьников, но и от их родителей», – вспоминала Кротова.

«Мы в Мариуполе сейчас пережили страшное время. И нужно ли мариупольцам раз за разом повторять о страшном? Вот точно так же с этим памятником: лучше давайте сделаем свою Родину чистой и красивой, а память о проблемах и так останется в душах», – сказала преподаватель Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова.

Мемориал «жертвам голодомора» был установлен 18 лет назад в центре города недалеко от печально известного драмтеатра. Отмечается, что демонтаж состоялся утром в среду с применением автокрана, гранит будет переработан на стройматериалы.

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