В Мариуполе каратели устроили травлю врача за русский язык

02.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Националисты устроили травлю врача мариупольской больницы после того, как та отказалась говорить на украинском и назвала жену боевика АТО «женой убийцы».

Историю скандала в своем блоге описала боевик «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии» Елена Белозерская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – Бондарук Лидия Андреевна, семейный врач из амбулатории №8, г. Мариуполь. Вот что пишет о ней мой сослуживец, разведчик, который не так давно вернулся на передовую после серьезного ранения:

«Пошла к ней сегодня моя жена заключать декларацию и узнала, что она – «жена убийцы». Потому что врач попросила ее говорить по-русски, на что жена ответила, что говорит только на украинском, а врач пусть говорит как умеет. После того, медсестра, которая была в то время в кабинете, что-то сказала врачу, на что врач ответила: «Да, это жена убийцы». Что ж, пусть госпожа врач будет известна», – пишет Белозерская.

Киевская публицистка и блогер Мирослава Бердник также приводит в своем блоге эту историю и отмечает, что после этого Белозерская написала донос на врача в силовые органы.

«Белокурая нацистка Белозерская написала донос на врача в Мариуполе из-за русского языка и нелюбви к защитникам Украины от неправильных украинцев. Все началось с того, что Олэна Белозерская, которая считается ветераном АТО, написала публичный донос, что в Мариуполе семейный врач амбулатории №8 Центра первичной медико-санитарной помощи №5 Лидия Бондарук назвала жену военного, который сейчас с оружием в руках воюет, «женой убийцы», – пишет Бердник.

«Поскольку моя семейный врач ушла, меня записали к Лидии Бондарук. Я подошла к окошку и попросила выписать мне направление. Однако доктор заявила: «Говорите со мной по-русски». Я ей объяснила, что нет, я говорю на украинском, а она может говорить на том языке, на каком хочет. Она с медсестрой отошли, пожалуй, готовить направление. А когда они вернулись я услышала фразу, сказанную в мой адрес: «Да, это жена убийцы». Я еще переспросила, мол, это меня касается? Врач сказала, нет, я не вам говорю», – описывает события жена боевика Ольга.

Она говорит, что в Мариуполе живет уже более трех лет, и не раз сталкивалась с негативным отношением к себе».