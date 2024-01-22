В Мариуполе восстанавливают взорванный нацистами драматический театр

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Разрушенный варварским терактом вооружённых формирований Украины в марте 2022 года знаменитый Мариупольский драматический театр планируют к 2025 году полностью восстановить и принять труппу из Санкт-Петербурга.

Это и многое другое можно увидеть в первом фильме проекта «Перерождение Z» «Мариуполь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Драматический театр – главный культурно-исторический памятник Мариуполя, крупнейшее бомбоубежище в городе, вместимостью от 500 до 1200 человек. В результате взрыва 16 марта 2022 года здание практически полностью разрушено. Ведётся восстановление.

«Был огромный взрыв, его, наверное, слышал весь город, – вспоминает очевидец событий Александра. – Его разнесло, это огромное столетнее здание, символ города. Значимое место безопасности. У нас все всегда гуляли на «Драмчике». Так это называли».

Старший специалист по связям с общественностью строительной компании «Модуль-Центр» Филипп Бурматов рассказал, что петербуржское экспертное бюро провело оценку разрушений, и было точно установлено, что случилось на самом деле в марте 2022 года.

«Это был действительно взрыв именно изнутри, не авиационная бомба, как сообщают фейковые новости. Часть конструкции уцелело, мы их оставили, часть пришлось демонтировать», – сказал Бурматов.

Сцена, зал и кулисы оказались разрушены, однако их планируют восстановить в том же историческом облике. Театр получит новое сценическое оборудование, звуковую и световую аппаратуру. Бурматов сказал, что очень ждёт, когда приедет труппа Мариинского театра, ведь Мариуполь и Санкт-Петербург – города-побратимы.

Пока ведутся ремонтные работы, труппа театра в полном составе продолжает репетиции в здании филармонии, ведутся гастроли по всей России. К 2025 году работы будут завершены, и труппа вернётся домой.

Кроме того, в сюжете показали, как восстановили Больницу скорой помощи. Это единственная уцелевшая больница в ходе боевых действий в Мариуполе. Под обстрелами был полностью разрушен инфекционный корпус. Сейчас он отстроен заново.

«Отделение построено за 84 дня, и на данный момент никакого аналога в Мариуполе нет, и не было. В отличие от того, как было до этого, это полностью боксированное отделение, обеспечена полная возможность изоляции. На данный момент оно закрыто на ковид, В будущем планируется открываться под общий инфекционный профиль», – рассказал врач-инфекционист Артём Харланович.

Отметим, проект реализуется при поддержке «Молодежь Севастополя» и «ТВОЙproДАction», под руководством победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2023 году Ярослава Беха.