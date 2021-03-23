В Мариуполе закрывается уникальное градообразующее предприятие

24.03.2021, Мариуполь, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Руководство Азовского судоремонтного завода объявило о начале процедуры банкротства и уволило более пяти сотен человек, которым не выплатили задолженность по зарплате.

Об этом сообщает местное издание 0629.ua, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Азовский судоремонтный завод в Мариуполе увольняет всех сотрудников после вынужденно начатой процедуры банкротства.

«Ситуация на предприятии привела к необратимым процессам – ООО «СРЗ» вынуждено начать процедуру банкротства и объявить о сокращении численности персонала», – отметили в пресс-службе предприятия.

К настоящему времени работники АСРЗ были ознакомлены с приказом о начале процедуры увольнения. Предприятие давало работу более пяти сотням человек, а задолженность по зарплате насчитывала от тридцати до пятидесяти тысяч гривен, каждому из уволенных работников. По словам сотрудников, предприятие им задолжало от 30 до 50 тысяч гривен.

С начала февраля сотрудники уже не выходили на работу, однако, не увольнялись по причине того, что надеялись на то, что им начнут выплачивать долги по зарплате, но зарплату таки и не выплатили.

Отметим, Азовский судоремонтный завод являлся уникальным предприятием – он обладает плавучим доком с грузоподъёмностью 15 000 тонн и может обслуживать суда длиной до 200 метров и шириной до 25 метров, подходной канал обеспечивает возможность приемки в ремонт судов с осадкой до 8 метров. Завод выполнял ремонт морских и речных судов.

Предприятие обладает мощностями для проведения капитального и докового ремонта. Мощности предприятия позволяют ежегодно ремонтировать до 120 судов, а также изготавливать сменно-запасные части для любого вида судов.

Кроме того, АСЗ являлся единственным на Украине судоремонтным заводом с возможностью судостроения. Завод имеет многолетний опыт строительства самоходных и несамоходных плавучих сооружений различного вида и назначения, морских портоворейдовых нефтемусоросборщиков, плавпричалов, понтонов и других элементов корпусного судостроения. Судами морскими нефтемусоросборщиками, построенными на Азовском судоремонтном заводе, в своё время были оснащены все порты стран бывшего СССР и многих других государств. За период своей деятельности на заводе было построено 200 судов.

Также напомним, что 11 мая 2014 года в Мариуполе прошел референдум о суверенитете Донецкой Народной Республики, однако с 13 июня 2014 года город находится под контролем киевских оккупационных властей.