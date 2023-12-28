В машине «Украина» почти закончился бензин, а на заправке не наливают – эксперт

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Экономическая ситуация на Украине близка к критической – в стране заканчиваются деньги, а новой весомой финансовой помощи пока не предвидится.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт Александр Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Куща, в следующем году ситуация с финансовой помощью со стороны Запада будет только хуже.

«Ситуация пока еще не критичная, но уже достаточно сложная. Наша экономика завязана на фактор внешней финансовой помощи. Финансовая помощь – это фактически топливо нашего экономического двигателя. Кто знаком с автомобилем, прекрасно понимает, что, если нет топлива, автомобиль не едет, даже если двигатель находится в рабочем состоянии. Этого топлива сейчас у нас становится все меньше и меньше в условном бензобаке под названием Министерство финансов… Ситуация с американской помощью в 24-м году будет значительно хуже, чем в 23-м. Что бы ни происходило в Украине, ситуация с помощью со стороны США будет в 24-м году намного хуже. И этому есть свое объяснение – есть конфликт между республиканцами и демократами. 24-й год – это не только год выборов президента США, но и выборы в Палату представителей, довыборы в Сенат. То есть, на кону стоит не только пост президента США, но и контроль над Конгрессом в целом. Победитель может получить все, главный аргумент, который будут использовать республиканцы, чтобы бить по рейтингу Байдена – это его неэффективность, по их мнению, на внешней международной арене, на геополитическом уровне», – заключил Кущ.