В медиа началась кампания по оправданию блогера Столярова, назвавшего россиян «Z-быдлом»

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В соцсетях началась кампания по оправданию блогера-миллионника Алексея Столярова, выступившего с критикой СВО и назвавшего поддерживающих спецоперацию россиян «Z-быдлом».

К процессу уже подключились другие известные блогеры, а под постами Столярова опубликованы сотни комментариев ботов.

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Блогер Столяров vs «Z-быдло»

Ранее пользователи заметили лайки блогера Алексея Столярова под постами журналиста-иноагента Юрия Дудя, где последний называл проходящую на Украине спецоперацию «войной». Под постом Дудя о годовщине СВО в Instagram (запрещен в РФ) Столяров оставил лайк, на что обратили внимание пользователи соцсети.

Далее Столярову в личные сообщения написала россиянка и спросила, почему он поддерживает «антивоенные» посты Дудя. Она также предложила ему отправиться в зону СВО. Столяров назвал женщину «Z-быдлом» и сам послал ее на фронт.

Позднее Столяров закрыл профиль в Instagram, а подписчиков призвал «не вестись на фотошоп».

Позднее стало известно, что Столяров ставил лайки практически под каждым «антивоенным постом» Дудя.

«Столяров не виноват»

Далее в соцсетях и СМИ началась кампания по оправданию Столярова. Одним из первых эту волну запустило издание MediaLeaks. Статья появилась в разделе «самое интересное». В тексте журналисты попытались представить следующим образом: до конца не ясно, ставил ли Столяров лайки под «антивоенными» постами Дудя*, поскольку не смогли найти их на момент написания статьи. Однако опубликованные скриншоты и видео в различных телеграм-каналах подтверждают, что Столяров все же ставил лайки в поддержку «пацифистских» постов.

К кампании активно присоединились издания, активно освещающие деятельность ВС РФ и Минобороны. Например, телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» назвал «фейком» диалог Столярова и россиянки. По их словам, опубликованный скриншот переписки – «явный фотошоп», созданный «для возбуждения народа».

Они также заявили, что изображение активно используется «украинскими псих-войсками», что «подтверждает» причастность киевского режима к скандалу. По всему посту авторы очень уклончиво пытаются оправдать Столярова, с одной стороны подтверждая, что блогер все же ставил лайки под «антивоенными» постами Дудя, а с другой – что скандального ответа не было.

Параллельно активное оправдание Столярова ведется в Instagram. В этом ключе выбор соцсети представляется не случайным, учитывая ее статус в России. Блогера активно поддержали продюсер Иван Кудрявцев, экс-ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и десятки других известных личностей, поздравляя его с днем рождения, который Столяров отмечал 25 февраля.

Большое количество комментариев в поддержку появилось под свежим постом Столярова, приуроченном ко дню рождения. Пользователи писали комментарии, в которых указывали на непричастность блогера, а кампанию против него начали недоброжелатели. Массовый характер и однотипность таких комментариев и выборочная проверка нескольких десятков аккаунтов позволяют предположить, что для оправдания блогера использовали ботов.

Что в итоге

Алексей Столяров является мужем дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксении Шойгу. Блогер в текущей ситуации выразил максимальное несогласие с политикой государства и собственные антироссийские взгляды, что особенно странно, учитывая его родственные связи. Всех, кто поддерживает СВО или каким-то образом связан со спецоперацией, Столяров назвал «быдлом». Его отношение к ситуации внутри РФ увидели миллионы человек, а оправдательная кампания, запущенная в соцсетях, только ухудшает отношение россиян к блогеру.

Столяров известен многочисленными роликами на спортивную тематику. До появления «тик-тока» блогер вел канал на YouTube, где показывал различные упражнения. С популяризацией китайской соцсети Столяров начал снимать короткие юмористические ролики, содержание которых у россиян также вызывает отторжение.