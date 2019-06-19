В меджлисе кусают локти: запихнули Чубарова к Смешко, а Смешко не взлетает

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко опустил главу крымско-татарского меджлиса Рефата Чубарова «на дно» нового предвыборного списка. Поэтому бывшему крымчанину пришлось искать место в списке партии «Сила и честь», которую возглавляет экс-глава СБУ Игорь Смешко. Но и этот вариант, скорее всего, оставит Чубарова «за бортом» Верховной Рады, поскольку по опросам партия Смешко не преодолевает пятипроцентный барьер.

Об этом в эфире радио «Крым. Реалии» заявил бывший председатель Меджлиса, также нардеп от Блока Порошенко Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джемилев уточнил, что вместо Чубарова по списку Порошенко пойдет его соратник Ахтем Чийгоз.

«Да, он не хотел (выходить, – авт.), но сейчас же тенденция новых лиц, а Ахтем Чийгоз – яркая личность, он проявил себя с помощью Порошенко, да и, будучи в тюрьме, он все время подчеркивал, что Порошенко – это наш президент, поэтому это тоже имело значение. Он (Порошенко, – авт.) Чубарову тоже предложил место в списке, но нам показалось, что это на грани риска, нам показалось, что Смешко более вероятно, что пройдет, тем более, что он в первую пятерку его берет, но, может быть, мы и ошиблись. Потому что, как показывают рейтинги, пока «Сила и честь» не проходит пятипроцентный барьер… Если быть объективным, конечно, Рефат Чубаров должен был быть очень впереди. По крайней мере, в первой десятке. Но мы не можем говорить, чтобы Петр Порошенко заполнил весь список крымскими татарами. И, как я уже говорил, тенденция на новых лиц», – заявил Джемилев.

Отметим, что битой может оказаться не только ставка Чубарова на список партии Смешко, но также и надежды Джемилева и Яийгоза пройти в Раду под брендом Порошенко. Как сообщал ПолитНавигатор, свежий опрос социологов группы “Рейтинг” зафиксировал катастрофическое снижение популярности партии Порошенко “Европейская солидарность”, опустившейся с третьего на пятое место с показателем на грани проходного барьера – ровно 5 % поддержки от тех, кто определился с выбором.