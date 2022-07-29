«В мегаполисах смерть»: украинский энергетик призвал к уютному Апокалипсису за городом

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Новости Украины

Украинцам следует запасаться солнечными батареями, смириться с проживанием на кухне, развешивать гирлянды из инкубаторных лампочек и соблюдать технику безопасности при использовании дровяных печей.

Такие рекомендации в интервью киевскому политологу Юрию Романенко, призывавшему убивать российских журналистов, рассказал украинский эксперт нефтегазового рынка Андрей Закревский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В условиях прогрессирующего энергетического кризиса в стране, аналитик нашел «комфортную и экологичную альтернативу» российскому топливу.

«Вы хотите, чтобы у вас было и тепло, и свет? Идете на сельский рынок и покупаете обычные 12-вольтовые лампочки для высиживания куриц. Их особенность заключается в том, что они настолько старые и неэффективные, что около 90% электроэнергии, которая тратится на такую лампочку, уйдет в тепло. Именно поэтому ими и греют яйца, делают мини-инкубаторы. Вы идете, покупаете их, монтируете гирлянду лампочек накаливания. Они будут вам одновременно давать и свет, и тепло. Если еще заморочитесь и сделаете одну, две, три гирлянды, то сможете наиболее эффективно использовать это тепло», – поделился идеей Закревский.

Он посоветовал украинским гражданам установить, как минимум, три солнечных батареи по 109 долларов на южных сторонах домов. Также предложил навсегда отказаться от газовых и электрических печей.

«Рекомендую купить щепочную печь. Она стоит копейки, но спасет вас в любом случае. Если речь идет о семье из двух-трех человек, то спокойно вскипятить на ней маленькую кастрюльку вы сможете, даже особо не заморачиваясь с выводом сгоревших щепок и так далее. В худшем случае, она просто потухнет. Если же печь больше, не щепочная, вам однозначно нужно делать выброс в окно продуктов сгорания, потому что задохнетесь, умрете. А если вдруг в вентиляцию выбросите, нет никакой гарантии, что будет нормальная тяга и ваши соседи этажами выше или ниже не задохнутся от угарного газа», – сетовал эксперт.

Он предупредил, что использовать электрические приборы для нагрева воды чрезвычайно энергозатратно при эксплуатации солнечных панелей, поэтому от затеи следует отказаться. По его мнению, жить нужно круглогодично на кухне.

Аналитик подчеркнул, что в скором времени, государству не под силу будет обеспечивать необходимые условия существования в крупных населенных пунктах, поэтому людям нужно задуматься о переезде в автономное жилье.

«Пожилых людей, больных и так далее нужно из больших городов вывозить. Или предусмотреть уютный Апокалипсис, куда можно будет поехать к своим друзьям, туда, где есть дрова, торф, котлы – какая-то независимость. Мы сейчас вам говорим об одной простой вещи: если три дня не будет у вас электричества в крупном городе, вы уедите просто из-за вони канализации. Вы не сможете там жить. У нас никто не предусмотрел даже, куда какашки выносить. Вы не сможете жить в этом городе! Чтобы вам прожить два – три дня, не заболеть при этом, этот совет подойдет», – пугает Закревский.