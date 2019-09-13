13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Днепропетровск, Компромат, Коррупция, Криминал, Местная власть, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

В мэрию Днепропетровска пришли с обысками

В Днепроперовской мэрии прошли обыски, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Борис Филатов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват — ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем. Нервы и здоровье в порядке”, — пишет Филатов.

Обыски прошли также в “Укроборонпроме”, в “Укргаздобыче”, и в ПриватБанке. Также напомним, что скандальное строительство Нового моста в Днепропетровске стало предметом интереса для антикоррупционных спецслужб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть