В мэрию Днепропетровска пришли с обысками

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Днепроперовской мэрии прошли обыски, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Борис Филатов.

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“Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват — ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем. Нервы и здоровье в порядке”, — пишет Филатов.

Обыски прошли также в “Укроборонпроме”, в “Укргаздобыче”, и в ПриватБанке. Также напомним, что скандальное строительство Нового моста в Днепропетровске стало предметом интереса для антикоррупционных спецслужб.