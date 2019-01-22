В мэры Новосибирска либералы двигают открытого гея

22.01.2019, Москва, Олег Бондаренко

Выборы мэра Новосибирска, которые запланированы на сентябрь 2019 года, могут ознаменоваться расколом несистемной оппозиции. К таким выводам приходит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, материал которого “ПолитНавигатор” предлагает вниманию читателей.

Выборы мэра Новосибирска в 2019 году вряд ли обойдутся без присутствия кандидата от системной оппозиции, что уже давно стало трендом практически на всех избирательных кампаниях в наиболее свободолюбивом сибирском мегаполисе. Близкие к оппозиционной тусовке эксперты говорят о намечающемся расколе среди новосибирских несистемных оппозиционеров. Нынешняя кампания может обернуться очередным делением и так весьма разнородной либеральной оппозиции.

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Наиболее вероятным претендентом от либерального лагеря на роль кандидата в мэры Новосибирска обычно уверенно называют местного руководителя штаба Алексея Навального – Сергея Бойко. Недавно последний завершил череду зарубежных визитов, заручившись финансовой поддержкой основных доноров организации. В этой связи шансы Сергея Бойко, раньше всех заявившего о своем участии в мэрской кампании( он объявил о своем намерении в сентябре 2018 года), весьма велики.

Сергей Бойко и Алексей Навальный.

Тем не менее, у Сергея Бойко может появится альтернатива в лице харизматичного новосибирского бизнесмена и ЛГБТ-активиста Булата Барантаева. Как сообщают источники, непосредственно вовлеченные в процесс, Булат Барантаев недавно вернулся из России в Германию, где живет в настоящее время, и проводит встречи с главами новосибирских филиалов ряда либеральных партий, которые могли бы обеспечить его официальное выдвижение в качестве кандидата в мэры Новосибирска.

Новосибирский бизнесмен и совладелец новосибирского бренда мужской фетиш-одежды Maskulo Булат Барантаев ранее был широко известен в Новосибирске как активный участник движения «Солидарность», выступающий за борьбу с коррупцией и защитник прав ЛГБТ. Так, широкий резонанс получил «одиночный пикет», проведенный этим сторонником эпатажных летом 2013 года. Тогда Булат Барантаев в знак протеста против ущемляющих права ЛГБТ законодательных инициатив местного Заксобрания, вывесил на пешеходном мосту в центре Новосибирска баннер с надписью «Мужчины, ненавидящие геев, показывают на лабораторном эксперименте физиологический интерес к другим мужчинам».

В 2014 году Барантаев был среди активных сторонников проведения «Марша за федерализацию Сибири», привлекшего внимание Генпрокуратуры РФ, как потенциально сепаратистское мероприятие.В 2016 году Булат Барантаев выдвигался в качестве кандидата в депутат Госдумы по Барабинскому округу Новосибирской области от партии «Парнас», выборы выиграл представитель партии ЕР Виктор Игнатов

Такой бэкграунд вполне обеспечивает ему поддержку либеральной части молодых новосибирцев, сторонников Навального. Сейчас Булат Барантаев развивает бренд мужской фетиш-одежды, который за несколько лет вырос из регионально марки в международную сеть магазинов (в 2017 году, по сведениям РБК, выручка компании составила и достигла 52,2 млн руб.).

Образ успешного бизнесмена, организовавшего компанию «с нуля» и за несколько лет превратившего ее в международную сеть магазинов, безусловно, обеспечивает ему симпатии новосибирских правых либералов, которые после ранней смерти возглавляемого Анной Терешковой новосибирского филиала партии «Правое дело», остались без фактического представительства на каком-либо институциональном уровне.

Для «увеличения хайпа», опытный маркетолог Булат Барантаев предполагает заявить о своем выдвижении во время попытки проведения гей-парада в Новосибирске. О намерении проведения гей парадов в сибирских городах накануне заявил известный российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Мероприятие, конечно, вновь не разрешат в Новосибирске, как и в 2016 году, во время предыдущей заявки, но информационный фон позволит Барантаеву привлечь в Новосибирск международные ЛГБТ-организации и как следствие – максимальное внимание к своему выдвижению федеральных СМИ.

По предварительной информации из окружения Сергея Бойко, возможное выдвижение Булата Барантаева рассматривается как серьезный удар по позициям Бойко как в среде новосибирской либеральной тусовки, так и в глазах основных финансовых доноров подобных кампаний, находящихся за пределами России. В пользу кандидатуры Булата Барнатаева также говорит его возможное софинансирование избирательной кампании в качестве объединённого кандидата от либералов( Бойко не готов вкладывать собственный средства в такой проект).

Поэтому представители Бойко уже предлагали Барантаеву, для сохранения единства оппозиции провести поддерживающую Бойко избирательную кампанию. План навальнистов заключался в снятии кандидатуры Барантаева в пользу Бойко после привлечения максимального внимания к его выдвижению со стороны федеральных СМИ. Готов ли Барантаев на такой план, или в процессе кампании он захочет стать единственным кандидатом, пока не ясно.

В настоящее время возможное выдвижение Булата Барантаева на пост мэра Новосибирска, о котором все чаще говорят эксперты, официально не афишируется. Вероятнее всего, он не выступит с официальным заявлением до тех пор, пока не получит согласия на выдвижение от какой-либо партии. Но сам факт возможного появления второго либерального кандидата обещает не только разнообразить предстоящий плебисцит доверия действующему мэру, но и может оказать серьезное влияние на ближайшие политические перспективы новосибирских либералов накануне выборов в городской совет и региональное Заксобрание.