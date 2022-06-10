В Мелитополе образовалась огромная очередь из желающих присягнуть на верность России

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Новости Украины

В Запорожской области откроют новые центры паспортизации. Это произойдет буквально на днях.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет экс-советник министра обороны Украины, заместитель начальника главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

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Подходящие помещения в Бердянске и Энергодаре уже подготовлены органами МВД по Запорожской области. И жителям Запорожской области, согласно указу президента России Владимира Путина, имеющим право на получение российского гражданства в упрощенной форме, не придется ехать в Мелитополь, чтобы подать документы.

Потому что очередь на подачу документов в Мелитополе расписана уже почти на месяц вперед. Толпы рядом с центром уже нет – просто так стоять нет смысла. Каждый гражданин понимает, в какой день и на какое время ему нужно прийти, чтобы потратить минимум времени для оформления «паспортного пакета».

Перечень необходимых документов для всех категорий граждан (без детей, с детьми до 14 лет, с детьми от 14 до 18) размещен не только в паспортном центре, но и в телеграмм-каналах, активно распространяется среди жителей Запорожской области по радио и телевидению. Кстати, добрый совет – свои документы, выданные при Украине (свидетельства о рождении, браке и т.п.) можно перевести с украинского на русский самостоятельно, а в паспортном центре их просто проверят. Так будет быстрей.

За две недели работы паспортного центра в Мелитополе уже принято несколько тысяч человек, им разъяснили порядок подачи заявления на гражданство и проверили наличие документов. Около тысячи пакетов уже обработано и отправлено в Россию для оформления паспортов. И это количество увеличивается каждый день.

И это правильно. Потому что российский паспорт – это самое лучшее и самое четкое волеизъявление людей. Сдавая заявление на получение российского гражданства (а получение самого гражданства, напомню, сопровождается не только выдачей паспорта, но и присягой на верность России), гражданин совершенно определенно делает выбор в пользу России. Не только свой личный выбор и выбор своей семьи, но и выбор всего региона, если таких граждан много.

Так и происходит в Запорожской области на освобожденных от киевского проамериканского режима территориях.

Количество населения освобожденных территорий области, с учетом покинувших регион из-за войны – более 840 тысяч человек. Это значит, что полную паспортизацию жителей региона можно будет завершить еще быстрее, чем в Крыму.

Вопрос только в скорейшем открытии дополнительных органов миграционной службы. И это непременно будет сделано. А за желающими дело не станет – наплыв жителей за российскими паспортами показал, что с Украиной и украинством большинство запорожцев готовы распрощаться окончательно.