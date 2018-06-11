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В Мелитополе подрезали атошника
В городе Мелитополь Запорожской области в ходе конфликта местный житель ударил ножом военнослужащего ВСУ. Подозреваемого задержали «побратимы» пострадавшего по «АТО».
Об этом сообщает сайт горячей линии правоохранительных органов ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как сообщается, на одной из улиц Мелитополя в ходе потасовки мужчина достал нож и ударил им 19-летнего солдата, в результате чего пострадавшего пришлось госпитализировать с проникающим ножевым ранением.
При этом в поимке подозреваемого участвовали активисты так “Союза участников АТО Мелитополя», которые передали местного жителя правоохранителям. Полиция устанавливает подробности происшествия, открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
Метки: Мелитополь
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