В Мелитополе появился кошмар украинских националистов

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Новости Украины

распоряжением главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого в Мелитополе появится улица, носящая имя легендарного сотрудника советских спецслужб Павла Судоплатова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в телеграм-канале администрации освобожденного Мелитополя.

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«Сегодня в Мелитополе распоряжением Главы военно-гражданской администрации Запорожской области принято решение о переименовании улицы Дмитрия Донцова в улицу имени Павла Судоплатова. Улица больше не будет носить имя одного из идеологов украинского национализма и последователя создателя ОУН (организации украинских националистов) Евгения Коновальца, а оправданно возьмет имя Павла Судоплатова», – говорится в сообщении.

Также на улице будет установлена мемориальная доска.

Напомним, что Судоплатов лично ликвидировал главаря ОУН Евгения Коновальца, вручив тому коробку конфет со взрывчаткой.

Также он руководил уничтожением националистических бандформирований на Западной Украине, а также ликвидацией командующего УПА Романа Шухевича.