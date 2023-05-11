В Мелитополе совершено покушение на судью

Игорь Шаповалов .  
11.05.2023 21:14
  (Мск) , Мелитополь
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Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


В Мелитополе террористы попытались убить председателя суда Запорожской области.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Мелитополе террористы попытались убить председателя суда Запорожской области. Об этом на своей странице...

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Сам судья не пострадал, однако ранения получили два его охранника – сейчас они находятся в больнице. Следствие работает над установлением личности всех подозреваемых.

«Это покушение ни что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни», – пишет Балицкий.

Врио губернатора добавил, что председатель суда успел сделать много полезной работы – обеспечить функционирование правосудия на территории Запорожской области, в короткие сроки был создан судейский коллектив, а также запущена работа пенитенциарной системы.

Отметим, киевский режим всё чаще прибегает к терроризму в отношении госслужащих и мирного населения. Украинские террористы взрывают чиновников, судей, журналистов. При этом атаки наносятся по всей территории России.

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