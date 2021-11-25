В местах дислокации нацбатов в Донбассе обнаружены стихийные захоронения казнённых жителей

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Новости Украины

Опыт поисковых работ на Донбассе показал, что спонтанные захоронения расстрелянных или умерших от пыток мирных жителей, как правило, попадаются в местах, где дислоцировались украинские националистические батальоны.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та политическая ситуация, которая была насажена на территории Украины последние 20 лет, а может и больше, она действительно искусственно воссоздавала неонацизм на Западной Украине, чтобы вовремя достать этот козырь из своего рукава и развязать на территории нашей тогда ещё нормальной Украины страшную войну. Именно бандеризация стала основной причиной возникновения всех неонацистских идеологий, и нацизм оправдывает вот те преступления, о которых мы сегодня говорим», – заявила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. «Именно нацистская идеология позволяет без зазрения совести нажимать на гашетку того же пулемёта, миномёта, РСЗО, оправдывая это тем, что мы не такие как они, мы – недолюди, какие-то ещё эпитеты к нам применяются. Безусловно, это стало катализатором», – добавила она.

В свою очередь, член Общественной палаты ЛНР Сергей Белов подробнее рассказал о преступлениях украинских националистов на Донбассе.

«Даже анализ непосредственно данных, полученных межведомственными органами, непосредственно мест спонтанного захоронения, если эту карту наложить на карту, где проходили, либо населённые пункты, которые были оккупированы вооруженными формированиями Украины. Мы практически везде увидим, что те места, где есть спонтанные захоронения одиночные, это зачастую люди, которые погибли в результате расстрелов либо пыток, приходятся на населённые пункты, которые были под контролем именно этих, так называемых, добровольческих батальонов. Мутугино, Новосветловка – «Айдар». Антрацит, Дьяково, вот это направление – «Правый сектор». Красный яр – «Донбасс-1», «Киев-1». То есть понимание, где непосредственно, в какой момент на территории республик они находились, и чаще всего мы находим подтверждение их преступных действий», – рассказал Белов.