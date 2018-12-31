В международной антибандеровской коалиции – пополнение

31.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Еще одна страна присоединилась к “антибандеровской коалиции”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил глава чешского МИД Томаш Петршичек, сообщает Радио Прага.

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“Чехия недовольна героизацией Бандеры и других лидеров украинских националистов. Члены УПА совершали жестокие убийства волынских чехов. Украине придется смириться с болевыми точками в своей истории», скахал министр, добавив, что намерен во время своего визита в Украину поднять вопрос о законе, который приравнивает всех боевиков ОУН – УПА к ветеранам войны.

Днем ранее СМИ сообщили, что аналогичную жесткую антибандеровскую позицию занял президент Чехии Милош Земан.

Политик заявил, что его страна будет официально протестовать против “возвеличивания военных преступников в Украине”. Об этом сообщил представитель президента Иржи Овчачек на своей странице в Twitter.

Он раскритиковал МИД Чехии, назвав реакцию ведомства позорной и закрывающей глаза на происходящее. “Они даже не забрали чешских жертв бандеровских убийц”, – написал Овчачек.

Очевидно, нынешнее заявление главы чешской дипломатии является ответом канцелярии президента Земана в их заочной полемике.

Напомним, львовский облсовет обьявил 2019 год в области “Годом Бандеры”. А ВР Украины приняла скандальное решение праздновать день рожления Бандеры на государственном уровне. Впрочем, и без этого каждое 1 января на Украине в крупных городах неонацисты ежегодно проводят факельные шествия в честь своего исторического лидера, что вызывает беспокойство как внутри Украины, так и за ее пределами.