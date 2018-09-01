В МГБ ДНР создали оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко

01.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

В министерстве государственной безопасности ДНР создан специальный штаб по расследованию убийства главы Республики Александра Захарченко.

Об этом во время официального заявления рассказал пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее приоритетной среди версий теракта является участие украинских спецслужб, нацеленных на дестабилизацию внутриполитической обстановки в Республике, а также активизацию вооружённого конфликта на линии разграничения», – заявил Михаил Попов.

По его словам, исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников взял ход расследования теракта под личный контроль, а также принимает активное участии в организации взаимодействия МГБ с другими силовыми ведомствами Республики. При этом информация, полученная в результате оперативно-розыскных мероприятий, в интересах следствия пока не разглашается.

«В Республике был введен ряд ограничительных мер, направленных на поимку преступников, возможно, действующих в составе диверсионных групп», – подчеркнул пресс-офицер, отметив, что рассчитывает на бдительность граждан, так как диверсанты находятся внутри Республики.

«При получении информации, которая поможет найти организаторов и исполнителей данного теракта, просим незамедлительно сообщить ее на горячую линию МГБ ДНР», – добавил Михаил Попов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее одиозный нардеп Игорь Мосийчук в прямом эфире украинского ТВ призвал официальный Киев взять на себя ответственность за убийство Александра Захарченко.