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12.09.2021 00:03 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Россия, Транспорт
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В МГИМО озвучили прогноз о скором запуске рейсов Минск-Симферополь

Белоруссия до сих пор не осуществляет авиационные рейсы в Крым из-за пандемии коронавируса. Об...

Белоруссия до сих пор не осуществляет авиационные рейсы в Крым из-за пандемии коронавируса.

Об этом в интервью youtube-каналу «БелРос ТВ» заявил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авиарейсы регулируются  не авиационными властями, а медицинскими. Вследствие пандемии каждый рейс согласовывается на самом верху.  Аэрофлот является исполнителем воли Роспотребнадзора. Санитарные ограничение являются главным фактором», – сказал Коктыш.

По его мнению, в ближайшее время вопрос с полетами в Крым из Минска будет решен.

«Понятно, что рано или поздно это все утрясется. И рейсы появятся, и коммуникации будут выстроены. Более того, бонусы будут извлечены. Крым является частью Союзного государства – и России, и Белоруссии, как об этом сказал министр иностранных дел РФ. Так что в перспективе все будет выстроено наиболее разумным образом», – сказал Коктыш.

В марте 2020 года глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямые авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем, но ответы получил из компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога», которые сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации новых рейсов.

Год спустя этот же вопрос перед белорусскими властями поставил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил  о том, что вопрос авиасообщения между Минском и Симферополем прорабатывается.

До 2014 года Крым ежегодно посещало около полумиллиона белорусов. Сейчас их учет затруднителен, поскольку они как граждане Союзного государства въезжают на полуостров без контроля.

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