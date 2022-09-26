В МГУ предлагают подключить историков к информвойне против Запада

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Российские историки в сжатые сроки могли бы подготовить подборку фактов о преступлениях Запада в ответ на развернувшуюся там кампанию фальшивок по отождествлению советского и гитлеровского режима.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» рассказал доцент кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно поднимать все эти материалы. 23 августа на Западе отмечают как «День жертв коммунизма и нацизма». Точно так же нужно будет поднимать (сведения – ред.) о жертвах либерализма и капитализма. Делать настоящие «Белые книги», скрупулезно все это поднимать. Нужно подключать историков, которые специалисты в этой области. Это нетрудно сделать – профинансировать подобного рода проекты, чтобы группа ученых, которые знают эту тему досконально, взяли и все напечатали. Это же – информационная война. Причем, обращаю ваше внимание, речь идет не о пропаганде в их западном выражении. Это – правда. Давайте все это поднимем! Вот она – изнанка их. Америка это скрывает, но мир – знает. Напоминать об этом нужно. Пришло время тыкать их в собственное дерьмо. Кто мешает, чтобы подключить этих специалистов, и они все опубликовали? И материалы, и исследования. Никакой проблемы. Это – вопрос нескольких месяцев. Может быть, пары лет. Все это будет сделано. Это неизбежно придется делать. Об этом нужно думать, наперед эти вещи все нужно поднимать, чтобы было понятно, куда это все идет, и кому какие потом предъявлять претензии на этот счет», – призвал Ставицкий.