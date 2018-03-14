14.03.2018, Минск, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Местная власть, Минский процесс, Общество, Политика, Украина

В МИД ДНР напомнили об отсутствии закона об особом статусе Донбасса


Решение конфликта на Донбассе затягивается из-за отсутствия закона «Об особом статусе» региона.

Об этом заявила и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на имеющиеся условия для разрешения конфликта, представители Киева прилагают все усилия для достижения обратного результата – максимального затягивания переговорного процесса и конфликта в Донбассе.

На сегодняшнем заседании в очередной раз подтвердилось, что без согласования формулы Штайнмайера и без понимания того, когда полноценно вступит в силу закон об особом статусе Донбасса, двигаться вперёд по другим политическим вопросам не представляется возможным. В частности, при попытке обсудить амнистию, основным вопросом стали именно временные рамки этого процесса. Ссылка на амнистию и недопущение преследования содержится в принятом, но не действующем законе об особом статусе.

Продолжение политики игнорирования объективно необходимых и закрепленных в определенном порядке Комплексом мер действий ведет лишь к отдалению перспектив урегулирования конфликта», – заявила Наталья Никонорова.

По ее словам, только совместная работа по согласованной повестке дня и добросовестное отношение Киева к переговорам смогут вывести сегодняшнюю переговорную ситуацию из стагнации и стать основой для подвижек в достижении долгосрочного и основательного мира в Донбассе.

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