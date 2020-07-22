В МИД рассказали, как Запад планомерно превратил Прибалтику во врага России

22.07.2020, Москва, Владимир Гладков

США в 2014 году воспользовались госпереворотом в Киеве для того, чтобы усилить военное противостояние между Россией и Восточной Европой.

Об этом в интервью «ТАСС» заявил заместителя министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается воздушных перехватов, ведь эта история началась не во время вооружённого переворота в Киеве, когда НАТО решил воспользоваться этим кризисом и подвести идеологическую основу под осуществлённым разворотом под возвращение в сторону истоков, а именно статьи пятой Вашингтонского договора.

Началось всё достаточно давно, я прекрасно помню, как в 2004 году к нам в МИД пришли представители одного крупного государства члена НАТО и проинформировали нас о том, что приняты решения о введении миссии воздушного патрулирования над странами Балтии, которые стали членами НАТО.

Мы, конечно, поинтересовались, а какие произошли изменения в ситуации в сфере безопасности, которые побудили совет НАТО принять такое радикальное решение, которое меняет военный ландшафт в этом регионе, тем более что регион Балтии всегда был регионом сотрудничества», – отметил он.

Также посол подчеркнул, что в Прибалтийском регионе не было никаких причин для эскалации военного соперничества, но НАТО пошел на этот шаг без видимых на то причин.

«Сама Балтика с её крупной экологией, инфраструктурой и культурой предполагает сотрудничество, собственно даже в наших сложных с Прибалтийскими странами отношениях не было военного измерения, была только одна проблема – военный транзит в Калининград, которая была решена.

Всё остальное – это гуманитарные вопросы, такие как положение наших соотечественников, наступление на русский язык, феномен «не гражданство», но это такие вещи, которые не включают в себя военного измерения.

Так вот, наши коллеги – представители одной из стран НАТО сказали: «Нет, никаких изменений в сфере безопасности не произошло, но у нас в НАТО есть регламенты, которые гласят, что любой сегмент натовского неба должен быть в пределах досягаемости в течении пяти минут», из чего можно было сделать вывод о том, что для НАТО внутренний регламент важнее, чем реальная оценка ситуации в области военной безопасности», – подчеркнул Грушко.

Далее дипломат добавил, что НАТО с 2004 года сеял военное напряжение в регионе, а в последнее время заговорил о деэскалации, но на предложенные шаги России по урегулированию никак не отреагировал.

«Дальше, как говорится в русском выражении, «пошло-поехало» – они ввели своё патрулирование, потом перехваты. Естественно, это привело к тому, что Россия стала более активно использовать воздушное пространство, потом произошло в геометрической прогрессии увеличение разведывательных полётов.

В результате этой натовской политики регион Балтийского моря был спокойным в военном отношении, где существовали инструменты укрепления безопасности и договоры об укреплении безопасности, но регион был превращён в зону военного соперничества.

И сейчас нам говорят, что нужно приступать к деэскалации, мы говорим: «Конечно, давайте будем деэскалировать». Россия предлагает отодвинуть районы крупных учений от зоны соприкосновения, но никакой внятной реакции на эти наши предложения мы не получили», – заключил Грушко.