В МИД РФ бежавшему из России Цибмалюку диагностировали «синдром Бабченко-Гордона»

Новости Украины

Скандальный украинский журналист Роман Цимбалюк, который много лет работал в Москве корреспондентом «УНИАН», покинул Россию.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Громадське», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цимбалюк пожаловался, что в России почувствовал угрозу своей безопасности после того, как СМИ сообщили о вызове его на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они «взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно», — заявил Цимбалюк.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем блоге назвала слова Цимбалюка об угрозе вымышленными и сравнила его с беглым российским журналистом Аркадием Бабченко, пропагандирующим сегодня оголтелую русофобию, и сканадльно известным киевским журналистом Дмитрием Городоном.

«В медицине эти симптомы описаны как «синдром Бабченко-Гордона»: когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется. Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы «чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую»» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона. Не знаю, на кого Рому в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», – написала Захарова.