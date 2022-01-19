В МИД РФ назвали переговоры с США продуктивными, но ждут прямого ответа

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Делегации России и США провели в Женеве «углубленную» и «достаточно продуктивную» проработку вопросов. При этом вопросы сокращения вооружений носили на них «вторичный, если не сказать, периферийный характер».

Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня на заседании Валдайского клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам необходимы правовые гарантии не расширения НАТО, гарантии возвращения Альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о не размещении ударных средств вдоль наших рубежей. Остальное зависит от движения по этим направлениям», – сказал Рябков.

При этом Россия до сих пор не получила от США письменных комментариев к своим предложениям.

«Хотелось бы надеяться, что это произойдет в ближайшее время. Как неоднократно подчеркивалось российской стороной, вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатически-бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого. Нам нужен прямой и понятный ответ, причем, в письменном виде – в виде постатейного разбора проектов, которые мы положили на стол», – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что «беспрецедентность постановки вопросов продиктована беспрецедентностью ситуации, в которой мы оказались в следствии деструктивного курса США и союзников по НАТО на геополитическое освоение территории, откуда исходят угрозы России».