В МИД РФ назвали «постыдным» открытие памятника гитлеровцам в Эстонии
Вместо того, чтобы в год 75-летия Великой Победы над фашизмом чествовать истинных героев-эстонцев, в рядах Красной Армии или партизанских отрядов освобождавших страну от нацистского порабощения, официальный Таллин открывает памятники гитлеровским коллаборантам из банды «лесных братьев».
Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На днях на острове Сааремаа в Эстонии был открыт памятник банде «лесных братьев», действовавшей на острове до 1950 года. Неплохо было бы напомнить, кем на самом деле были эти «лесные братья», выставляемые в Прибалтике некими национальными «борцами за свободу».
Костяк их формирований составили ушедшие в подполье бывшие полицаи, каратели и служащие вермахта, занимавшиеся в годы Второй мировой войны массовыми расправами над еврейским населением и ликвидацией узников концлагерей, или же уголовники, каким был, например, главарь данной банды Эльмар Илп.
По сути, тем же самым они продолжили заниматься и после войны – среди жертв «лесных братьев» большую часть составляли мирные жители, в том числе эстонцы», – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что в год 75-летия Великой Победы над фашизмом в Таллине вместо того, чтобы чествовать истинных героев-эстонцев, в рядах Красной Армии или партизанских отрядов освобождавших страну от нацистского порабощения, должно быть постыдно выбирать себе в качестве идолов для поклонения «откровенно сомнительных персонажей».
«И все это – ради поддержки на плаву антироссийской риторики. Кто за этим стоит, мы понимаем. Примечательно, что с горячей приветственной речью на нынешнем мероприятии выступил спикер эстонского парламента, в чем ему не помешали никакие ограничения коронавирусной пандемии», – отметила представитель МИДа.
«Хотелось бы рассчитывать, что подобным возмутительным фактам будет дана адекватная оценка со стороны профильных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы, а также партнеров Эстонии по ЕС», – добавила Мария Захарова.
Спасибо!
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