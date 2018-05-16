16.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина

В МИД РФ не стали раскрывать все детали вокруг захваченного Украиной «Норда»


Ситуация с экипажем российского рыболовецкого судна «Норд», захваченного Украиной в Азовском море 25 марта, остается без существенных изменений.

Об этом сегодня на брифинге в Керчи заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Силами посольства РФ в Киеве экипажу обеспечено проживание и питание. Наше консульство находится с ними в постоянном контакте, продолжают свою работу адвокаты. Будем добиваться скорейшего возвращения моряков», – сказала Захарова.

Она не стала отвечать на вопрос, почему моряки «Норда» отказываются признавать себя гражданами Украины, как того требуют из Киева.

«Позвольте мне не раскрывать все детали того, что сейчас происходит. Решается задача возвращения моряков и сохранения их здоровья. Мы знаем, на других примерах, как украинские силовики себя ведут в отношении задержанных, так или иначе связанных с РФ. Разглашение деталей может нанести вред этим людям», – добавила Захарова.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», 19 апреля двум членам экипажа «Норда» удалось покинуть территорию Украины, воспользовавшись паспортами РФ, выданными в российском консульстве в Харькове. Остальные члены команды были задержаны на украинской границе.

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