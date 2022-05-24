В МИД РФ оказался один предатель. Украинцы недовольны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Советник постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Борис Бондарев раскритиковал спецоперацию на Украине, заявил, что ему стыдно за свою страну и уволился из постпредства.

Письмо, составленное Бондаревым, в своем блоге опубликовал международный юрист при ООН Гиллер Нойер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В своем заявлении дипломат обвиняет Россию в «агрессии» и считает, что у нее нет перспектив.

«За двадцать лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, является не только преступлением против украинского народа, но и, возможно, самым серьезным преступлением против народа России, с жирной буквой Z перечеркивает все надежды и перспективы на процветающее свободное общество в нашей стране», – говорится в письме.

Бондарев также обвиняет МИД России в непрофессионализме, а лично министра в деградации.

Примечательно, что еще несколько дней назад глава дипломатического ведомства Сергей Лавров похвастался, что в МИД не оказалось предателей:

«Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки предпринимались из-за границы и внутри страны».

О Бондареве известно, что на дипломатической службе он находился с 2002 года, а советником постпредства в Женеве стал в 2019-м.

«Это единственный предатель в рядах МИД России, которого западным спецслужбам удалось найти за 3 месяца. У нас крепкий и хороший МИД. А Бондарев этот, наверное, ещё и уволился за пару недель до своего увольнения за коррупцию. С предателями это почти всегда так бывает. Но почти полное отсутствие предателей в России среди высшей бюрократии свидетельствует о консолидации российской элиты вокруг Путина в условиях гибридной войны против всей России. Предателей почти нет», – пишет в своем блоге российский политолог Сергей Марков.

Поступок Бондарева горячо приветствовали в евродипломатии и предложили учредить отдельную программу, чтобы стимулировать на подобное других работников МИД РФ.

«Швейцарская полиция должна предоставить ему немедленную защиту. Ему нужна финансовая поддержка, и должна быть программа, побуждающая больше российских дипломатов делать то же самое»», – написал Нойер в своем блоге.

При этом, несмотря на громкий «каминг-аут» Бондарева и его слова в адрес всей страны, ее президента и министра иностранных дел, его выступление не устроило украинских представителей. Так, бывший депутат Рады, пропагандист и советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко раскритиковал Бондарева за то, что тот молчал слишком долго:

«Советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев написал эту бумажку и подал в отставку. Он сказал, что единственной целью тех, кто развязал эту войну есть желание остаться у власти навсегда. Любопытно, а в 2014 году ему не было стыдно за свою страну?».