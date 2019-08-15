В МИД РФ посоветовали головнокомандовачу Зеленскому перестать жевать сопли

15.08.2019, Оренбург, Владимир Гладков

Если президент Украины Владимир Зеленский так обеспокоен ситуацией в Донбассе, как он об этом заявляет на экстренных брифингах, непнятно, почему до сих пор нет разбирательств относительно постоянных обстрелов ВСУ школ и объектов инфраструктуры.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она отметила, что, несмотря на подписанное перемирие, за последнюю неделю количество обстрелов ЛДНР со стороны ВСУ значительно возросло.

«Не исключено, что возможной целью по дестабилизации обстановки является попытка спровоцировать ответный огонь ополчения Донбасса и в очередной раз заявить о срыве перемирия по вине Донецка и Луганска. Таких массированных обстрелов и такого количества разрушений гражданской инфраструктуры, включая домостроения, не было до объявления «всеобъемлющего и бессрочного летнего перемирия», – заявила Захарова.

«С 21 июля порядка двадцати домостроений были разрушены или получили повреждения. В четырнадцати случаях ВСУ применяли миномёты различного калибра, выпустив в общей сложности более шестидесяти мин. Хорошее перемирие, да?» – отметила представитель МИД.

Захарову также возмутила позиция президента Украины Владимира Зеленского, которого нисколько не заботит то, что ВСУ разрушают школы Донбасса.

«Абсолютное безобразие то, что регулярно обстреливается школа №30 в Горловке. Факт обстрела зафиксирован в отчёте СММ ОБСЕ. Если президент Украины так обеспокоен ситуацией в Донбассе, как он об этом заявил на экстренном брифинге 7 августа, почему он до сих пор не потребовал разбирательства от своих силовиков? Он их не контролирует? Или что там происходит?

Есть публичная сфера, уровень заявлений, и даже если нет всей полноты власти для осуществления действенных шагов, возможно, нужно начать с того, что тебе доступно – с чёткого формулирования позиции неприятия такого поведения», – добавила Мария Захарова.