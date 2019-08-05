В МИД РФ раскритиковали пресс-секретаря посольства США в Москве

05.08.2019, Москва, Елена Острякова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе прямого включения в эфире телеканала «Россия-1» раскритиковала сотрудников посольства США за практически открытое выражение симпатий к участникам акций протеста оппозиции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Раздел Госдепа США и непосредственно посольство США в Москве опубликовало маршрут «хождения» (людей, вышедших на несанкционированный митинг – ред.), так называемой прогулки, которая предстояла в субботу. Мало того, попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнётся, во сколько он закончится и так далее, и внизу последней строчкой было написано, что ожидается большое количество сил правопорядка и полиции и говорилось о том, что просьба избежать этого маршрута. Но, как мы понимаем, 90 процентов информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но, может быть, это была случайность, ошибка, и посольство США как-бы это сделало не подумав? Но нет – сразу же после субботних «хождений» посольство США начало активнейшим образом комментировать итоги этого предприятия. Не унимается пресс-секретарь посольства, которая уже дала несколько сообщений на этот счёт. В частности, констатировано было нарушение и отход от демократических принципов – даже нарушение российской Конституции», – заявила Захарова.

«У меня один вопрос: дорогая пресс-секретарь посольства США в Москве, какое вам конкретно дело до российской Конституции и российского общества? У нас нет иллюзий, мы неплохо знаем новейшую историю, что вы никогда не думали о нашей стране, вы никогда не думали о том, как нашей стране развиваться, вы всегда думали, как поставить нам подножку, мы это хорошо помним, поэтому не надо усердствовать. Вы лишь компрометируете тех людей, которые выходят на улицы и говорят, что они думают о будущем России, вы их подставляете.

Но из интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведём официальным путём до посольства США в Москве и не только до посольства, я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более, руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от внутреннего вмешательства в свои внутренние дела. Мне кажется, здесь должен быть какой-то паритет, какое-то взаимоуважительное отношение. Но, раз мы видим такое отношение к нам, американской стороне стоит задуматься, какое будет отношение у нас к ним», – добавила представитель МИД РФ.