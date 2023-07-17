В МИД России прогнозируют прорыв в Одессу конвоя НАТО с зерновозами

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Реджеп Эрдоган заявил, что судьба «зерновой сделки» еще будет обсуждаться с Владимиром Путиным во время предстоящего визита российского лидера в Анкару в августе: «Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне по странам Персидского залива», – сказал Эрдоган.

Теперь главная интрига – попробует ли что-то предпринять Киев, несмотря на отказ Москвы гарантировать работу «зернового коридора»? Ведь накануне украинские источники разгоняли угрозы продолжать вывоз продукции, несмотря на протесты Кремля, да еще и под охраной турецких ВМФ – в надежде, что русские не рискнут их атаковать.

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Возможность такого варианта признает Евгений Примаков, глава Россотрудничества – структуры МИД РФ, занимающейся продвижением «мягкой силы».

«Зерновая сделка совершенно оправданно закончена, по крайней мере, на какое-то время. Но просто остановить её – еще не всё. Прогноз, вероятно, такой: Следующая точка перехода противником очередных наших «красных линий», что всё отодвигаются и отодвигаются, — под лозунгом спасения бедных стран от голода, который им «устроила Россия» (так это будет подано) конвой с военными кораблями НАТО на Одессу с сопровождением сухогрузов, демонстративно зерновых. Они знают, что возмущённый грохот не является ответом и таковым никогда не станет», – пишет Примаков.

Политолог Сергей Марков считает, что Россия пока что будет выжидать паузу и наблюдать за ситуацией.

«Каковы сейчас будут действия России? Никакие особенно. По «зерновой сделке» сейчас Россия будет ждать. Как поведут себя другие страны? Как поведут себя шипинговые компании и страховые? Может быть, одного заявления России будет достаточно, чтобы они испугались посылать суда в украинские порты и страховать их? А если не испугаются, то вот тогда через пару недель возможны какие-то действия России. Минирование? Пара ударов по портам? Но все это после паузы», – рассуждает Марков.

Уехавшая из Киева телеведущая Диана Панченко считает, что зерновозы вряд ли пойдут из Одессы без согласования с Москвой.

«Все разговоры по поводу того что торговые суда будут ходить самостоятельно, без участия России – в пользу бедных. У Украины нет своего флота. Огромный флот, оставшийся после СССР, разворовали. А иностранный флот, скорее, пойдёт за грузом в мирную Констанцу, чем в зону боевых действий Одессы. Разговоры про создание украинского страхового фонда для судовладельцев, идущих в Одессу, – это тоже нереально. Украина – страна-банкрот. Украина и до войны считалась у судовладельцев одной из самых коррумпированных стран в мире. Сейчас любые инициативы не вызовут доверия», – считает Панченко.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что Украина будет действовать иначе – атаковать Приднестровье, неприкосновенность которого и ранее называлось условием продления «зерновой сделки».

Мрачный прогноз озвучивает и другой «рассерженный патриот» – публицист Максим Калашников.

«Если зерновая сделка прекращается, как говорит Песков, то нужно как минимум минировать с подлодок подходы к одесским портам. Но одновременно: – Нужно быть готовым к тому, что Эрдоган блокирует группировку ВС РФ в Сирии… – Турки явно начнут тралить мины и обеспечивать конвоирование зерновозов своими ВМС. А может, и корабли иных стран НАТО для того запустят. Готова ли Москва топить их? К боям на море? – За время действия зерновой сделки на рынки вывезено свыше 30 млн тонн зерна с Украины. Москва упустила возможность нанести по Западу удар с помощью волны голодных беженцев из стран третьего мира. – Судьба Приднестровья повисает на волоске – Анкара перережет параллельный импорт через Турцию, что больно ударит по производству в РФ. То есть, мы имеем дело с очередным сокрушительным триумфом военно-политического курса Москвы. А провал с блицкригом весной 2022 г. и неотсечение Северного Причерноморья от Киева ставит Кремлю мат и делает Приднестровье легкой добычей врага».