В МИД Украины нашли того, кто будет представлять украинские интересы в России
МИД Украины достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении посольством этой страны в Москве украинских интересов на территории России.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
По словам Николенко, МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой прилагает максимум усилий по защите интересов граждан Украины в России.
“В помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в том числе дети. Многие наши граждане оказались на российской территории без документов”, – заявил чиновник.
Он напомнил, что украинские дипломатические учреждения на территории России отсутствуют.
«По поручению президента Украины МИД достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории россии. Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои хорошие услуги», – рассказал Николенко.
Он отметил, что модальность представления Швейцарией интересов Украины в россии будет определяться двусторонним соглашением.
«В то же время, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в россии должна предоставить принимающая сторона. После завершения этого процесса проинформируем о деталях», – добавил Николенко.
Напомним, в июне президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что Швейцария может начать оказывать консульские услуги России и Украине.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.