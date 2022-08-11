В МИД Украины нашли того, кто будет представлять украинские интересы в России

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Новости Украины

МИД Украины достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении посольством этой страны в Москве украинских интересов на территории России.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

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По словам Николенко, МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой прилагает максимум усилий по защите интересов граждан Украины в России.

“В помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в том числе дети. Многие наши граждане оказались на российской территории без документов”, – заявил чиновник.

Он напомнил, что украинские дипломатические учреждения на территории России отсутствуют.

«По поручению президента Украины МИД достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории россии. Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои хорошие услуги», – рассказал Николенко.

Он отметил, что модальность представления Швейцарией интересов Украины в россии будет определяться двусторонним соглашением.

«В то же время, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в россии должна предоставить принимающая сторона. После завершения этого процесса проинформируем о деталях», – добавил Николенко.

Напомним, в июне президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что Швейцария может начать оказывать консульские услуги России и Украине.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля.