В МИД Украины ничего не знают об аресте партнеров Джулиани в США

11.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Министерство иностранных дел Украины не поступало обращений от США по делу задержанных в США двух американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые являются партнерами личного юриста Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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“На самом деле любые обращения, согласно нашим договоренностям, происходят через Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру, поэтому мне могут быть не известны все детали. То, что я знаю – нет, не обращались. Но, возможно, происходили обращения по другим каналам”, – ответил он.

Напомним, вчера в США объявили об аресте двух бизнесменов из Флориды, которые имеют украинские и белорусские корни, Льва Парнаса и Игоря Фурмана по обвинению в незаконном финансировании иностранными средствами избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский жаловался на Парнаса и Фрумана, называя их “аферистами” за якобы ложное создание ему негативной репутации в глазах Джулиани и грозился “разобраться” с ними.