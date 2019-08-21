В МИД Украины осознали губительность ассоциации с ЕС

21.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина открыла свой рынок для европейских производителей, но в итоге получила значительный рост дефицита внешней торговли.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский.

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«В 2016 году дефицит торговли с Европой у нас был 500 миллионов, а сегодня – четыре миллиарда. Это соглашение об ассоциации и о свободной торговле? Мы открыли рынок. Любой экономист скажет: если вы открываете рынок для более серьезного партнера, значительно превосходящего вас по промышленному потенциалу, нужно немедленно создать условия для инвестиций и основания производств на нашей территории. Такой путь прошли все страны мира, которые находились в аналогичной ситуации. Мы ничего не сделали для того, чтобы это упредить», – сказал украинский дипломат.

«В результате, они [европейцы] свободно поставляют нам товары. Мы увеличили экспорт в Европу, но импорт мы увеличили еще больше. Это неправильная политика. Политика должна быть целостной. Мы приняли решение: у нас свободная торговля, у нас безвизовый режим. Так теперь власть должна позаботиться, чтобы молодежь не уезжала, чтобы у нас создавались производства. Поляки отменили налоги для молодых людей просто для того, чтобы они не уезжали из страны. Что наша власть сделала?», – возмущается Корсунский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховной раде признали, что зона свободной торговли с ЕС оказалась обманом Украины.

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