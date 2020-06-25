В МИД Украины переполох из-за военных парадов в ЛДНР и Крыму

25.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

МИД Украины выразил проест из-за посвященных Победе в Великой Отечественной войне парадов, которые прошли в Крыму и республиках Донбасса.

Об этом говорится в соответствующем заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

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«Рассматриваем проведение 24 июня 2020 года без согласования с украинской стороной так называемых «парадов» подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в т.ч. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А / Res / 68/262 от 27.03.2014 «Территориальная целостность Украины», – отмечается в заявлении.

«Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых «военных парадов», во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ- 21 «Град», а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта в соответствии с пунктом 2 «Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений» от 12.02.2015 и пунктом 2 «Дополнение к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 в части, касающейся отвода танков, а также артиллерийских орудий калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм (включительно)», – говорится в заявлении.

Также уточняется, что министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.