Дипакадемия МИД Украины: ради борьбы с «проклятой империей» – в приоритете США, а не Китай

11.01.2020, Киев, Игорь Петров

США являются «провайдером безопасности» и в силу этого – основным партнером Украины, отношения с которым приоритетнее отношений с Китаем.

Об этом в беседе на канале «Деловая столица» заявил директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсуньский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, приоритетом и главным партнером должны быть США. Это однозначно.

Китай и США с точки зрения экономической сейчас примерно одного веса. Но США – провайдер безопасности. Для нас сегодня это – ключ.

Пока эта проклятая империя сидит, пока она нам угрожает уничтожением, пока на нашей границе стоит вся эта армия, пока не возвращен Крым и оккупированный Донбасс мы не можем позволить себе роскошь отойти в области безопасности от сотрудничества с США», – сказал он.