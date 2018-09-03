В МИД Украины заявили о готовности строить новый мировой порядок

03.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украина должна показать, что способна противостоять России и сплотить нацию вокруг идеи построения успешного государства.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил экс-руководитель департамента экономического сотрудничества МИД Украины, директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

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По его словам, в скором будущем мир будет иным, но каким, зависит и от Украины.

Также дипломата попросили ответить на вопрос, какое место в новом мире может занять Украина.

“Есть шанс принять участие в создании нового мирового порядка. Но, как говорится, мы никогда не теряем возможность упустить возможность. Нужно показать, что способны противостоять России, сплотить нацию вокруг идеи строить современную страну, даже имея оккупированные территории, как это делали Израиль и Финляндия в свое время. Наш шанс заключается в расположении. С одной стороны – один мир, с другой – второй. Мы могли бы стать связующим звеном”, – заявил Корсунский.

Он, впрочем, не уточнил, какой именно мировой порядок собирается строить Украина.

Так, по одной из концепций новый мировой порядок представляет собой неоколониальное мировое устройство во главе с Западом и подчиненными ему сателлитами.

Адепты же конспирологической концепции нового мирового порядка утверждают, что миром правят тайные сообщества, например масоны или даже инопланетяне.