В Минцифры рассказали, когда в Крыму станет качественной мобильная связь

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На полное обеспечение Крыма и Севастополя качественной мобильной связью понадобится два года.

Об этом на заседании Совета Федерации РФ заявил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель СФ Валентина Матвиенко напомнила, что в декабре прошлого года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина глава государства поручил до 1 августа 2022 года принять меры для дальнейшего развития инфраструктуры связи на полуострове Крым.

«Понятно, что наша «большая четвёрка» и не заходила в Крым, но, как сказал президент, теперь им нечего терять – и можно заходить. Это важно не только для жителей Крыма и Севастополя, но и для огромного количества отдыхающих. Сим-карты из других регионов не работают, там роуминг, это неудобно и недёшево. Что будем делать дальше, и как вы выполняете поручение президента? Крым и Севастополь сегодня – это наши главные приоритеты, как скоро будет связь работать?» – спросила председатель.

«Ключевой оператор «Миранда-Телеком» уже произвела необходимые закупки, базовые станции есть, сейчас вопрос их довезти и начать массово расставлять на территории полуострова. Надеюсь, что в течение года-полутора эта программа будет завершена, и качество работы мобильной связи будет значительно улучшено. Плюс мы сейчас начали коммуникации с действующими операторами, для того, чтобы убрать все вопросы по стыкам, по роумингу, бояться в этом вопросе нечего», – заверил Шадаев.

«Поручение дано вам до 1 августа 2022 года. Как вы будете отчитываться об исполнении поручения президента?» – уточнила Матвиенко.

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«Будем отчитываться, что необходимое количество базовых станций приехало и начинает устанавливаться на территории», – нашелся министр.