В Минэнерго Украины призывают переходить на солому и мусор

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Новости Украины

Украинским городам рекомендовано переходить на так называемую когенерацию и использование биомассы для отопления, а бизнесу – вводить ночные смены для разгрузки энергосистемы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно уверен, что большая часть украинских городов должна перейти на использование когенерации так называемой, когда генерируется и электрика, и тепло на станциях мощностью 10-50 мегаватт. И на использование биомассы – соломы, городского мусора, отходов сельскохозяйственного производства или еще чего-нибудь, щепы, где есть много лесов. Именно на этом базировать местные небольшие потребности, относительно небольшие потребности граждан в тепле и электрике. А там, где уже есть индустриальные узлы, где большое потребление, там, конечно, должен быть большой формат энергетический, там должны работать большие электростанции и мощные линии», – заявил Закревский.

Он призвал всех бизнесменов в целях экономии переводить своих сотрудников на ночные смены работы.

«Нужно повторять и повторять людям как могут экономить они, с одной стороны, а с другой стороны важная роль сейчас и в бизнесе в том числе. Переориентироваться на ночную работу, переориентироваться на ночные смены. Возможно, это неудобно, возможно, это некомфортно, но сейчас такое время, когда мы не о комфорте, а о выживании. Работа в ночные смены значительно поможет перенести энергопотребление, во-первых, значительно дешевле для бизнеса будет электрика. Во-вторых, это очень поможет энергосистеме с точки зрения разгрузки в пиковые часы, когда потребление будет уходить в ночь, когда бизнес будет работать ночью, там, где это возможно. Это значительно поможет», – сказал советник министра.

Кроме того, он призвал простых украинцах экономить на лампочках.

«В лампочках вы можете сократить потребление своей квартиры или дома минимум вдвое. Если у вас в квартире, условно, светится десять лампочек по 100 ватт, это по сути вы используете киловатт мощности. А можете заменить на десять лампочек по 5 ватт – это будет 50 ватт потребления. Это очень, поверьте мне, ощутимо», – добавил Закревский.