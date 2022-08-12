В Минэнерго Украины требуют лишить «Росатом» бизнеса «по всему миру»

12.08.2022  20:54 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 288
 
Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Россию нужно поставить перед выбором: либо русские покидают территорию Запорожской АЭС, либо «Росатом» теряет свой зарубежный бизнес и все возможности в данной отрасли.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россию нужно поставить перед выбором: либо русские покидают территорию Запорожской АЭС, либо «Росатом» теряет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Никакие санкции на «Росатом» сейчас не наложены. Пришло время про это активно начать говорить, и пришло время поставить русских перед выбором. Они должны или покинуть Запорожскую АЭС, вывести оттуда военных, сделать там демилитаризованную зону, о чем очень четко говорил директор МАГАТЭ, при всех недостатках МАГАТЭ, и секретарь ООН, очень правильный посыл. Демилитаризованная зона на Запорожской атомной станции должна быть реализована.

Сейчас международное сообщество должно оказать максимальное давление, в том числе на «Росатом», который должен понять, и русские должны понять. У них выбор – или потерять бизнес «Росатома» за пределами России от слова совсем, потерять все свои возможности в этой отрасли за пределами России от слова совсем, или оставить украинскую атомную энергетику в покое. Вот это должен быть очень четкий выбор для русских», – бредил Харченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть