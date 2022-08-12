В Минэнерго Украины требуют лишить «Росатом» бизнеса «по всему миру»

Россию нужно поставить перед выбором: либо русские покидают территорию Запорожской АЭС, либо «Росатом» теряет свой зарубежный бизнес и все возможности в данной отрасли.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Никакие санкции на «Росатом» сейчас не наложены. Пришло время про это активно начать говорить, и пришло время поставить русских перед выбором. Они должны или покинуть Запорожскую АЭС, вывести оттуда военных, сделать там демилитаризованную зону, о чем очень четко говорил директор МАГАТЭ, при всех недостатках МАГАТЭ, и секретарь ООН, очень правильный посыл. Демилитаризованная зона на Запорожской атомной станции должна быть реализована.

Сейчас международное сообщество должно оказать максимальное давление, в том числе на «Росатом», который должен понять, и русские должны понять. У них выбор – или потерять бизнес «Росатома» за пределами России от слова совсем, потерять все свои возможности в этой отрасли за пределами России от слова совсем, или оставить украинскую атомную энергетику в покое. Вот это должен быть очень четкий выбор для русских», – бредил Харченко.