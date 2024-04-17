В Минобороны США хвалятся «извлечёнными уроками» из украинского конфликта

Елена Острякова.  
17.04.2024 20:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Министерство обороны США «успешно» извлекает уроки из «войны на Украине».

Об этом на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявила министр сухопутных войск Кристин Уормут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство обороны США «успешно» извлекает уроки из «войны на Украине». Об этом на слушаниях...

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«Уроки, извлеченные из Украины и из того, что мы видим прямо сейчас с Израилем, во многом подтверждают программы, в которые армия инвестировала последние годы. В частности, в интеграцию воздушной и противоракетной обороны. Армия вкладывает в это очень значительные средства», – сказала Уормут.

Она также подчеркнула важность развития беспилотников и средств борьбы с ними на поле боя.

«С 2020 года мы инвестировали более 3 млрд долларов в беспилотники и средства противодействия. Нам нужно сделать больше и быстрее. Важность и дальность огневых ударов, будь то высокоточная ракета, будь то наш потенциал средней дальности наземного базирования с мобильным искателем, который будет поражать корабли. Это невероятно важно. Все мы видели на Украине, что они сделали с российским флотом», – сказала Уормут.

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