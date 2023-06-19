В Минобороны Украины назвали страны «IT-коалиции»

Вадим Москаленко.  
19.06.2023 17:32
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Страны Прибалтики полностью исчерпали свой военный потенциал для помощи Украине.

Об этом в интервью изданию «Настоящее время» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Прибалтики полностью исчерпали свой военный потенциал для помощи Украине. Об этом в интервью...

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«Я верю в IT-коалицию. Её перспектива основана на том, что многие страны, оказывая нам помощь, с точки зрения своего военного ресурса, уже исчерпали его. Наши очень близкие друзья – Литва, Латвия, Эстония, они больше единицы своего ВВП нам передали вооружения, но оно у них тоже заканчивается, его меньше, чем у больших стран, как США, Германия, Франция. Но они очень хотят помогать, они очень хотят нашей победы, для них это совместная победа над агрессором. Поэтому они с удовольствием будут участвовать в IT-коалиции.

Есть страны, которые в силу определённых политических причин хранят нейтралитет с точки зрения передачи нам летального оружия, но они точно готовы будут войти в эту коалицию. Я недавно вернулся с форума в Сингапуре. Азийско-Тихоокеанский регион – это полнаселения планеты Земля, соответственно, есть такие страны, как Южная Корея, Япония, Сингапур, Новая Зеландия. У них есть свои причины не расставаться с оружием, например, у Южной Кореи есть свой вызов, у Японии тоже. Давайте на этом сделаем «стоп», – заявил Резников.

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