В Минобороны Украины не разглядели угрозы со стороны Белоруссии и Приднестровья

07.07.2022  22:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Согласно данным украинской разведки, на территориях Белоруссии и Приднестровья нет скоплений российских войск, достаточных для наступления.

Об этом на брифинге заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«С учётом отсутствия разведывательных признаков создания на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики или Приднестровского региона Молдовы и Белоруссии наступательных группировок, а также отсутствия на указанных территориях указанного количества российских войск, на сегодняшнее время Главное управление разведки рассматривает вероятность проведения наступления противника как один из возможных сценариев. Однако оценивает эту вероятность как низкую», – сказала Маляр.

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