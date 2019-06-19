19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Выборы, Общество, Политика, Скандал, Украина
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В Минобороны Украины опровергли свой же фейк о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский не призывался на службу в армию во время мобилизации а стране в 2014-2015 годах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявило Министерство обороны Украины.

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«Гражданин Зеленский Владимир Александрович… военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался», — сказано в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что Зеленский находится на военном учете как военнообязанный, согласно выводам медкомиссии, признан годным к военной службе, имеет соответствующую военно-учетную специальность.

Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков распространил в Facebook 13 апреля, в преддверии второго тура президентских выборов, фейковое сообщение пресс-службы Минобороны Украины, согласно которому Зеленскому 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года и 10 мая 2015 года направлялись повестки по месту жительства. Однако, как отмечалось в сообщении Минобороны, «гражданин Зеленский В. А. в военный комиссариат по вызовам не прибывал». Эту информацию многие СМИ восприняли как уклонение Зеленского от прохождения службы в армии.

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