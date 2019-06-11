11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Украина
Просмотров:

В Минобороны Украины пояснили, почему перестали заказывать для ВСУ танки «Оплот»

В 2019 году Минобороны Украины не заключало контракты на изготовление танков «Оплот» для нужд ВСУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом передает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В Минобороны сообщили, что на данный момент не удается заменить российские детали в структуре танка на украинские или иностранные аналоги.

«Причиной указанного явилось поступление информации от Укроборонпрома о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в РФ» – заявили в министерстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть