В Минобороны Украины пояснили, почему перестали заказывать для ВСУ танки «Оплот»
В 2019 году Минобороны Украины не заключало контракты на изготовление танков «Оплот» для нужд ВСУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом передает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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В Минобороны сообщили, что на данный момент не удается заменить российские детали в структуре танка на украинские или иностранные аналоги.
«Причиной указанного явилось поступление информации от Укроборонпрома о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в РФ» – заявили в министерстве.
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