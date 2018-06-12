12.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Война, Донбасс, Крым, Россия, Украина

В Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван


Крым всегда был украинской территорией, и в скором будущем полуостров вновь перейдет под контроль Киева.

Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, отвечая на вопрос, навсегда ли проигран Крым для Украины.

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“Нет, потому что этот регион необходим Украине: Крым — наша земля, наш народ, наш экономический потенциал. Если до аннексии Россией он был местом встречи разных народов, от русского до польского, белорусского и украинского, то сегодня он превратился в большую российскую военную базу. Немного терпения, и мы его отвоюем”, – пригрозил замминистра.

Он также заявил, что “Донбасс — первый европейский фронт против агрессии Москвы”.

Напомним, что в 2014 году министр обороны Украины Валерий Гелетей обещал провести парад ВСУ в Севастополе, но в итоге был от оправлен в отставку после разгрома украинской группировки в Иловайском котле.

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