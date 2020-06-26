В Минске чрезвычайная ситуация. В Белоруссии могут отменить выборы

26.06.2020, Москва, Елена Острякова

Вода непригодного для потребления качества поступает уже третий день в 2569 домов двух районов Минска.

Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более 700 тысяч человек вынуждены брать питьевую воду в родниках, покупать в магазинах или получать с организованных властями водовозок.

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Люди жалуются на неприятный запах из водопровода, который описывают по-разному.

«На водопроводной станции никаких сбоев не было. Предполагается из источника водоснабжения. Возможно, из водовода. Для исследований мы привлекли Академию наук», – сказал директор «Минскводоканала» Олег Аврутин.

Минские коммунальники сейчас спускают воду и промывают водоводы.

«По микробиологическим показателям вода соответствует требованиям. Мы не нашли там патогенные микроорганизмы, но исследования продолжаются», – сказала замминистра здравоохранения Белоруссии Наталья Жукова.

Председатель минского горисполкома Анатолий Сивак предположил, что причиной понижения качества воду мог стать ремонт на участке водовода от водохранилища до очистной станции и, возможно, с определенными нарушениями регламента.

Из-за чрезвычайно ситуации с водой президент Белоруссии Александр Лукашенко был вынужден прервать свой визит в Москву и вернуться в Минск. Близкие к администрации президента политологи не исключают диверсии.

«Многие компетентные коллеги, с кем я разговаривал, подозревают диверсию. Если худшие предположения подтвердятся, то дальше ситуацию будут только обострять.

Пытаются вывести людей из зоны комфорта, сакральные жертвы очень нужны. Трудный бой ждёт впереди. Очень серьезные силы против нас включились», – написал в своем «фейсбуке» политолог Александр Шпаковский.

Его коллега Алексей Дзермант не исключает, что из-за ЧС придется отменить президентские выборы, назначенные на август.

«Для меня очевидно, что ситуацию в стране пытаются серьезно раскачивать… Если так пойдет и дальше, не исключаю, что нужно вообще вводить чрезвычайное положение, отменять выборы и заняться масштабной чисткой пятой колонны. Нужно действовать жестко», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.