06.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал
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В Минске днём с огнём ищут зрителей для парада


Власти Белоруссии активно вербуют зрителей на предстоящий 9 мая военный парад.

Об этом в эфире телеканала «Украина» рассказал белорусский публицист Северин Квятковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас активно по университетам и предприятиям идет вербовка желающих поучаствовать. Есть уже журналистские материалы, в которых люди изнутри рассказывают абсолютно открыто, как это происходит», – сообщил Квятковский.

По его словам, в Белоруссии наблюдается противоречие между официальной политикой и поведением населения.

«Начальник государства всячески демонстрирует, что ничего не происходит, что маски не нужны, руки мойте – ну и все. Но если вы придете в поликлинику, там висит объявление, что все плановые, не срочные мероприятия с вашим организмом нужно отложить.

Самое показательное, что произошло – родители не пустили детей в школы еще месяц назад. А когда Лукашенко сказал детей вернуть, родители проигнорировали. Кафе наши опустели без карантина. Люди пошли на самоизоляцию», – поведал белорусский публицист.

Белорусский сайт TUT.BY сообщает, что выздоровевших от коронавируса минчан по телефону приглашают на парад 9 Мая. Звонившие представляются сотрудниками администраций районов Минска. Однако в самих районных администрациях звонки отрицают.

В центре Минска уже построены трибуны на 11 тыс человек. Зрителей уговаривают приходить без масок. Между тем, сам президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил подчиненным «тянуть и загонять» на парад.

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